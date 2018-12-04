Başkan Doğan'dan Kocatepe Mahallesi'ne çıkarma

Nevzat Doğan, mahalle inceleme gezileri kapsamında Kocatepe Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yaklaşık 10 yıl önce "Sokakta Belediyecilik Projesi" kapsamında başlatılan mahalle turları bu hafta da devam etti. Nevzat Doğan haftanın son ziyaretini Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Cadde ve sokakları gezerek esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet ettiler. Kocatepe Mahalle inceleme gezisi sonunda açıklamalarda bulunan Doğan, “Bölgede işler yolunda, temizliğimiz, sokakların tertip düzeni gayet iyi. Yapılmakta olan parkımızı bir ay içeresinde tamamlayacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sokakta belediyecilik anlayışı içinde sürekli halkın arasındayız. Vatandaş bizim ayağımıza değil, biz vatandaşın ayağına gidiyoruz. Bütün çabamız daha yaşanabilir bir İzmit içindir. Yaptığımız hizmetlerden vatandaşlarımız memnunsa bu bizim için en büyük ödüldür” dedi.

Öte yandan İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerince verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Kasım ayı içinde yapı ruhsatı için 157 başvuru oldu. Belediyenin teknik ekipleri yerinde yaptıkları kontroller sonunda kurallara uyan ve belgeleri tam olan başvurulardan 147'si için ruhsat hazırlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, yapılan her başvurunun değerlendirmeye alınarak en kısa süre içinde geri dönüş yapıldığını söylediler.