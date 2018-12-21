Başkan Doğan'dan müteahhitlere teşekkür belgesi

Nevzat Doğan, işini zamanında ve titizlikle yapan müteahhitlere teşekkür belgesi verdi.

Başkan Doğan'ın makamında gerçekleşen buluşmada İzmit Belediyesi ile iş yapan müteahhitler Şenol Yalvaç, Özkan Gül, Sadin Adar, Murat İpek, Remiz Güngör ve Veysel Özerdem hazır bulundular.

Buluşmada firma sahiplerine özenli, titiz ve işlerini zamanında yaptıkları için teşekkür eden Başkan Doğan, “Görevde bulunduğumuz süre içerisinde müteahhitlerimizle pek bir araya gelemeyiz. Herkes gelir, işini yapar, parasını alır. Doğru olanın da bu olduğuna inanıyorum. Bu süre içerisinde, her birinizin firmasıyla ilgili belediye olarak bir değerlendirme yaptık. Sizlerle ve çalışmalarınızla ilgili dönemin hassasiyeti nedeniyle fedakarlıklarınızdan bahsedilince biz de teşekkür edelim istedik” dedi.

Başkan Doğan, “Zaman zaman ekonomik alanda olsun, başka alanda olsun bir takım dalgalanmalar olabilir. Bildiğiniz gibi bir süre önce tamamıyla dışarıdan müdahaleyle olan bir süreci yaşadık. Bu süreçte her firma farklı bir duruş gösterdi. Sizin fedakarlıklarınız bu tür belgelerle ölçülmez. Doğuda, Güneydoğu'da, Suriye sınırında askerimiz devletimizin bekası için canını veriyor. Eğer bir ekonomik savaş varsa orada da biz gerektiğinde ekonomik kayıp vereceğiz, fedakarlık yapacağız. Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Belediyemizle ilgili çalışmalarda işleri aksatmadan tamamladınız. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Allah kazancınızı daha da arttırsın” diye konuştu.

Başkan Doğan'ın teşekkür belgesi verdiği müteahhitler de, “Ülke hepimizin. Fedakarlık yapılması gerektiği zaman bunu yapmaktan geri kalmayız. İzmit Belediyesi ile iş yapmaktan da her zaman gurur duyduk. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” dediler.