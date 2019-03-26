Başkan Doğan'dan tarihi camide inceleme

Nevzat Doğan, restore edilen Bulduk Camii'nde incelemelerde bulundu.

İzmit Belediyesi, tarihi yapıları restore etmeye devam ediyor. Yaklaşık 150 yıl önce yapılan ve İzmit Belediyesi tarafından restore edilen Bulduk Mahallesi'ndeki asırlık cami de çalışmalar sonrasında ibadete açıldı. Çalışmaların tamamlandığı camiyi ziyaret Eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan incelemelerde bulundu. Tarihi camide yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Doğan, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Doğan, “Osmanlı'dan, dedelerimizden kalan bu eserin birkaç yıl önceki hali içler acısıydı. Harabe halindeki caminin bu durumuna kayıtsız kalmadık ve restorasyonu için çalışma başlattık. Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve atalarımızdan emanet kalan bir değeri gelecek nesillere sağlam şekilde bırakıyoruz. 10 yıl boyunca şehrimize kalıcı eserler bırakma çabası ve gayreti içinde olduk. Başımız dik, alnımız ak bir şekilde görevi bırakıyoruz” dedi.