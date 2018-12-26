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Başkan Doğan'dan yağmur altında mahalle turu

İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan mahalle turlarına kötü hava şartına rağmen devam ediyor.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, AK Parti mahalle temsilcisi ve Muhtar Cengiz Kurtuluş'un yer aldığı incelemede cadde ve sokaklar gezildi. Terzibayırı Mahallesindeki inceleme gezisi yağmur altında gerçekleştirildi. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Doğan inceleme gezisi sonunda yaptığı açıklamada, “10 yıl önce başlattığımız mahalle inceleme gezilerini yağmur, kar yağsa da güneş olsa da hiç aksatmadık. Vatandaşımız bizim ayağımıza değil biz vatandaşın ayağına gittik. Sokakta belediyecilik anlayışı içinde sürekli halkın arasında olduk. Yağmur altında da olsa Terzibayırı Mahallemizin her köşesini gezdik ve gördük ki, ufak tefek ihtiyaçların dışında bir sorun yok. Mescidimiz, konağımız, muhtarlık yerimiz, parklarımız vatandaşlarımızın hizmetinde. İzmit Belediyesi olarak elimizi buradan hiç çekmedik. Elimiz, ayağımız ve kulağımız her zaman Terzibayırı'nda oldu. Bugün mahalle gezimizden mutlu ayrılıyoruz” dedi.



Terzibayırı Mahalle Muhtarı Cengiz Kurtuluş da yapılan hizmetler için Başkan Doğan'a teşekkür etti.

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