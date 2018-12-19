Başkan Doğan,''Hedefimiz şampiyonluk''

Nevzat Doğan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı yenen İzmit Belediyespor'u takımını makamında misafir etti.

Kadın Basketbol takımının tam kadro olarak yer aldığı buluşmada İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk, takım baş antrenörü Mert Köprücü de yer aldı. Doğan'ın elde ettikleri başarıdan dolayı basketbol takımı ve teknik ekibi tebrik ettiği buluşmada konuşan İzmit Belediyespor Başkanı Muhammet Öztürk ve baş antrenör Mert Köprücü, “Beşiktaş'a karşı aldığımız bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Belediye Başkanımızın bize inancı ve desteği bu başarıda en büyük etkendir. Süper Lig'de şehrimizi temsil ediyorsak bu Başkanımız Nevzat Doğan sayesindedir. Başkanımızın bize olan inancını boşa çıkartmamak için şampiyon olmak zorundayız” dediler.

Hedeflerinin şampiyonluk olması gerektiğini belirten Nevzat Doğan, “Sportif başarılar, herkesin emeği olan başarılardır. Beşiktaş maçıyla gücümüzü gösterdik. Bu başarının devam gelmeli. Beşiktaş maçını kırılma noktası olarak görüyorum. Sezon başında takımımıza Türkiye'yi sallayın dedik ve sallamaya başladık. Çünkü bizim bunu yapacak gücümüz var. Takımımızı yakından takip ediyorum. Centilmence ve Fair Play kuralları içerisinde kıran kırana aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şehir şampiyon bir şehirdir, hiç kimse temsil rolüne tesadüfen gelmez. Kadın basketbol takımının temsilcileriyseniz önemli ve güzel işler yapıyorsunuz. Beşiktaş'ı yendiniz şimdi Fener'i de yeneceksiniz. Avrupa'ya gideceğiz ve orada büyük işler yapmanın hesabını yapacağız. Bu imkansız değil, başaran takımlarımız var ve biz de başaran bir takım olabiliriz. Bu takım üzerinde kimin emekleri var hepsine teşekkürlerimizi sunuyorum. Takımımıza çok sahip çıktılar. Daha yolun başındayız. Ben 54 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Türkiye'nin milli geliri en yüksek şehri burası. Sendikal faaliyetlerin en yüksek olduğu bir şehir. Özellikle sportif başarısı olan insanlar bu şehirde çok önemsenir” diye konuştu.

Basın mensuplarının İzmit Belediyesi'nin spora verdiği katkıların yeni gelecek belediye başkanıyla devam edip etmeyeceği ve yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili sorularına yanıt veren Doğan, “Sezon başında yürekten inancımı söyledim. Ben sporu seven biriyim, her dalından keyif alıyorum. Başkanlık kısmında bizim olmamız çok önemli. 10 yıldır belediye başkanıyım. Bana göre 10 yıldan fazla oturulmamalı, bu gelişmenin önünde engel oluyor. Bu birikimi farklı noktalarda göstermek gerekiyor. Bizim olmadığımız zaman da burası devam edecek. Devlette devamlılık esastır. Tercihlerde değişmeler olabilir ancak başarılı giden bir şeyi kim sürdürmek istemez. En alttan, sınırlı bütçelerle takımımızı bu noktaya getirdik. Gelen arkadaşlarımızın işi daha kolay. Bu noktaya gelen takımımızın Avrupa'ya taşımak bize gurur verir. Oraları hedefleyecek ufkumuz ve gücümüz var. Bu bayrak yerde kalmaz, daha yükseklere çıkar. Ben de bundan sonra nerede, hangi makamda olursam olayım takımımızı desteklemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.