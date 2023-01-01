Başkan Ellibeş: "AK Parti'nin icraatlarına 24 saat bile yetmedi"

2022 yılını partisi adına değerlendiren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son günü sosyal medya hesabında 2022'de yapılan icraatları gün boyu paylaştığını ancak özetine bile 24 saatin yetmediğini belirtti.

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanlığına atanan Murat Nuri Demirbaş'ı, kongrede güven tazeleyen Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, Hizmet İş Genel Başkan Yardımcılığına getirilen İdris Ersoy ve yerine atanan Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı'na hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından geçen yılın değerlendirmesini de yapan Ellibeş, 2022'de dünyanın ciddi ekonomik problemler yaşamasına rağmen Türkiye'nin hem yatırımlarına devam ettiğini, hem de enerjide yeni keşifler yaptığını, bununla birlikte toplumun her kesimine destek olarak çarkların dönmesini sağladığını belirtti. Başkan Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son günü sosyal medya hesabında 2022'de yapılan icraatları gün boyu paylaştığını ancak özetine bile 24 saatin yetmediğini belirtti.

"Bu icraatların başında ebetteki 60 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz TOGG var"

Yeni Türkiye Yüzyılının önemli mihenk taşlarından biri olan yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili sözlerine başlayan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bu icraatların başında ebetteki 60 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz ilk elektrikli otomobilimiz TOGG var. İlk yerli tasarım lokomotif motorumuz var. Karadeniz'de 58 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervinin keşfiyle toplam rezervimizi 710 milyar metreküpe yükseltmemiz var. Terörden arındırılan Şırnak Gabar Dağı'nda tam 150 milyon varil petrol keşfimiz var. Saymakla bitmeyen yüzlerce eserlerin başını çeken mega projeler 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye'de 1'inci, dünyada 5'inci olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'miz var" dedi.

“23 ayrı şehirde 189 milyar TL'lik toplu açılış törenleri gerçekleştirildi”

Kocaeli ve ülke genelinde yapılan çalışmalara değinen Ellibeş, “Türkiye Yüzyılının adeta altyapısını oluşturduğumuz 2022 yılında Cumhurbaşkanımız 8,5 milyar TL'si Kocaeli'de olmak üzere 23 ayrı şehirde 189 milyar TL'lik toplu açılış törenleri gerçekleştirdi. Bunların içinde havaalanları, hidroelektrik santralleri, metro ve tramvay hatları, hastaneler, bölünmüş yollar bulunuyor. Dünyada yaşanan enerji ve hayat pahalılığı gibi sıkıntılar karşısında vatandaşımız, esnafımız, çiftçimiz, çalışanımız, öğrencimiz, sanayicimiz yalnız bırakılmadı” diye konuştu.

“26,8 milyar dolar tarım ürünü ihracatı gerçekleşti”

Çiftçilere verilen 40 milyar TL destekle tüm zamanların bitkisel üretim rekoru kırıldığını belirten Ellibeş, “26,8 milyar dolar tarım ürünü ihracatı gerçekleşti. Tamamlanan su yatırımları sayesinde 105 bin 293 hektar tarım arazisi sulamaya açıldı. 62 baraj, 19 gölet ve bent ile 10 hidroelektrik santral inşa edildi. 610 farklı türde, 257 milyon adet fidan üretildi. Esnaf ve sanatkâra 72,3 milyar TL kredi sağlandı. Sosyal yardımların hem etkinliği arttı, hem de yelpazesi genişledi. Toplam 82 milyar TL sosyal yardım yapıldı. Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı ile 544 bini aşkın haneye 402 milyon TL destek sağlandı” şeklinde konuştu.

“Turizmde 51,5 milyonu aşkın ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir ile rekor kırıldı”

Savunma sanayiinde ihracatın 4 milyar dolara çıktığını ve ilk tank ihracatının da yapıldığının altını çizen Ellibeş, “Akıncı TİHA sözleşmesi imzalandı. İlk istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete alındı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Turizmde 51,5 milyonu aşkın ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir ile rekor kırıldı. Bütün bunların içinde elbette ki, yılın olayı emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınması, asgari ücretin hem dolar, hem de Türk Lirası bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 8 bin 506 TL'ye yükseltilmesiydi. Türkiye yalnızca sınırları içinde değil, dünyaya da iyilik ve barış taşıdı, bunların içinde Rusya-Ukrayna savaşında Tahıl Koridoru'nun açılması en önemlisiydi” ifadelerini kullandı.

“Her ilçede sayısız proje bitti çoğu çoğu ise bitme aşamasına geldi”

Kocaeli'nin de geçen yılı çok verimli geçirdiğine işaret eden Ellibeş, "Şehir Hastanesi, Kocaeli Huzurevi, Kandıra-İzmit Yolu, Kuruçeşme Tramvay Hattı, Gebze Metrosu, İzmit Yürüyüş Yolu, Kent Meydanı başta olmak üzere her ilçede sayısız proje bitti çoğu ise bitme aşamasına geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Kocaeli Valiliğimiz öncülüğünde ilçe belediyelerimizle birlikte milletimize verdiğimiz sözleri tutturuyoruz. Yalnızca yatırımlarla değil, merkezi hükümetimizin sağladığı sosyal yardımlara ilave olarak vatandaşımızı, esnafımızı destekliyoruz" dedi.

“Türkiye için 2023 seçimleri bu yüzden çok önemli”

Teşkilat çalışmaları hakkında da bilgi veren Ellibeş, “Türkiye tarihi bir dönüm noktasında. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını tamamlayıp, 2.yüzyılına adım atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizle bir ve beraber olarak bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmeye hazırız. Bunun altyapısını 100 yıllık eser ve hizmeti sığdırdığımız son 20 yılda hazırladık. Türkiye için 2023 seçimleri bu yüzden çok önemli. Kocaeli teşkilatı ana kademe, kadın ve gençlik kollarıyla geçen yıl 3 ayda bir yaptığı danışma meclisleri, sandık kurul üyeleri atamaları, mahalle yönetimleri atamaları, siyaset akademisi programlarıyla bu seçime hazırlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretinde bizlerle yaptığı toplantıda takdirini almıştır. Kocaeli, 2023 seçimlerine hazırdır” diye konuştu.