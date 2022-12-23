Başkan Ellibeş: "Onlar geçmişi özleye dursun"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Geçmişte Türkiye aynı anlayışla IMF'ye, yabancı ülkelere mahkum edilmişti. Geçmişte memura ve işçiye yapılacak zamma, alınacak vergiye yabancı ülkeler karar verir, ülkeyi yönetenler de uygulardı. Bunları unutmadık. Onlar geçmişi özleye dursun. Biz milletimizle bir ve beraber olarak kendi göbeğini kendi kesen, tam bağımsız Türkiye yürüyüşümüze devam ederek, yeni yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile ilçede temaslarda bulunan Ellibeş, kadın sandık kurulları ve yeni üye toplantısına katıldı. Esnaf ve istişare kurulu üyelerini de ziyaret eden Başkan Ellibeş'in gündeminde yeni asgari ücret vardı.

"Cumhurbaşkanımız, milletimize verdiği bir sözü daha yerine getirmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 8 bin 506 TL'lik yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Ellibeş, "Böylelikle net asgari ücret artış oranı 2022 Ocak ayına göre yüzde 100, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 54,66 olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde hem Türk lirası, hem de dolar bazında bu rekor seviyedir. 2002 yılında asgari ücret 126 dolar iken, bugün bu rakam 453 dolara yükselmiştir. Cumhurbaşkanımız, milletimize verdiği bir sözü daha yerine getirmiştir. Küresel enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında milletimizi ezdirmeyeceğini en başında belirten Cumhurbaşkanımız, verdiği bir sözü daha tam manasıyla yerine getirmiştir. Bugün bir yandan yatırım ve altyapı iyileştirmeleri devam ederken, bir yandan uçak, helikopter, tank ve otomobil üretimi sürerken, bir yandan enerji santralleri ve barajlar yükselirken, bir yandan doğalgaz ve petrol keşifleri yapılırken, bir yandan hastane, köprü ve tüneller açılırken, bir yandan da küresel enflasyonla kararlı mücadele sürüyor, tarihi rekorlarla devam ediyor" dedi.

"Onlar geçmişi özleye dursun"

Emekçinin hakkının verildiğine dikkat çeken Mehmet Ellibeş, "Emekçinin hakkı veriliyor. Emeklilerimizle ilgili yeni düzenlemeler yapılarak şartlar iyileştiriliyor. Sosyal yardımlar son 20 yılda 505,9 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Ekonomisini, altyapısını, yatırımlarını son 20 yılda inanılmaz derecede güçlendiren Türkiye, bugün hayat pahalılığına karşı vatandaşını koruyabilecek adımları kimseye sormadan atabiliyor. Oysa geçmişte bütün bunlara borç alınan ülkeler karar verirdi. Maalesef bugün aynı yolu denemek isteyen bir muhalefet var. İngiltere'de, ABD'de borç sözü aldık diye havalara uçan bir muhalefet olduğu için hatırlatmak zorundayız. Geçmişte Türkiye aynı anlayışla IMF'ye, yabancı ülkelere mahkum edilmişti. Geçmişte memura ve işçiye yapılacak zamma, alınacak vergiye yabancı ülkeler karar verir, ülkeyi yönetenler de uygulardı. Bunları unutmadık. Onlar geçmişi özleye dursun. Biz milletimizle bir ve beraber olarak kendi göbeğini kendi kesen, tam bağımsız Türkiye yürüyüşümüze devam ederek, yeni yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı.