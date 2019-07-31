Başkan Hürriyet, “Akmeşe örnek bir yaşam alanı olacak”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Anlat İzmit Söz Sizde” etkinlikleri kapsamında Akmeşe Kapalı Pazar Alanında Akmeşe halkıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet toplantı öncesinde esnaf ziyaretinde bulunurken bu ziyaretler sırasında Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı tarafından Hürriyet'e duvar saati hediye edildi. Başkan Hürriyet'in vatandaşların istek ve sorunlarını dinlediği belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de hazır bulundu.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Tüm mahallerimiz olduğu gibi Akmeşe de bizim göz bebeğimiz. Biz sizlerle hemşehriyiz. Allah'ın izniyle bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Akılcı, şeffaf, adil yönetim anlayışıyla, yetimin hakkını koruyarak sizin vergilerinizle oluşan bu bütçeyi doğru kullanacağız. 15 yıl sonra bir belediye teslim aldık. Bir sistemi değiştirmek kolay olmuyor. Biz, göreve geldiğimizden beri ilk yaptığımız iş israfın önüne geçmek oldu. Biz yaptığımız tasarrufla oluşan bütçeyi milletimiz için yapılacak projelerde kullanacağız” dedi.

Belediye bütçesini planlı kullanmaları gerektiğine değinen Başkan Hürriyet, “Projelerimizin çoğunun alt yapısını başlattık. Mali kaynak ve alan oluşturmak gibi ihtiyaçlarımızı bu kadar kısa sürede bitirdik. 2019 yılı bütçesinin büyük bir bölümünün kullanılmış olmasından dolayı geri kalan kısmını planlı kullanmamız gerekiyor. Bütçemizi israf etmeden tasarruflu şekilde kullanmaya, proje ve hizmetlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu toplantıyla sizlere hem teşekkür etmek hem de sizleri görüp hasret gidermek için düzenledik. Milletvekiliyken nasıl halkın arasındaysak başkanken de halkın arasında olmaya devam edeceğim. Sizlerden ricam talep, öneri ve şikayetlerinizi lütfen bizlere bildirin. Bizleri uyarın ve sorunları bildirin ki sizlere daha iyi hizmet edelim” diye konuştu.