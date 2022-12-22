Başkan Hürriyet: "Bağ Projesi, 'Bende varım' diyen kadınlara fırsatlar sunuyor"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İş hayatında yer almak isteyen kadınların girişimcilik yolu ile iş hayatına dahil olmasını sağlayan çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bizim de paydaşı ve ortağı olduğumuz çok değerli Bağ Projesi. Proje, kadınların ticaret ile arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. 'Bende varım' diyen kadınlara fırsatlar sunuyor" dedi.

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (KOİDER) 5'inci yıl lansman programı düzenlendi. Programda konuşan KOİDER Kurucu Başkanı Nilgün Yılmaz, Bağ Projesi ile iş hayatına dahil olmamış ama fikri olan kadınların hayallerini destekledikleri ve İzmit Kadın Girişimciler Merkezini kurduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

"Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi çok kıymetli"

Her alanda kadınları desteklediklerini ifade eden Fatma Kaplan Hürriyet, "Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi, maddi, manevi kimseye bel bağlamadan yaşayabilmesi ve toplum içinde yer kazanabilmesi gerçekten çok kıymetli. Bu duruma çok ama çok önem veriyoruz" dedi.

"Daha çok kadının girişimci olmasını istiyoruz"

KOİDER'in çalışmalarını desteklediğini kaydeden Hürriyet, "Kadın girişimciliğini destekleyen, iş hayatındaki kadın erkek fırsat eşitliğini savunan, kadın istihdamının artırılmasına uğraş veren KOİDER karşımıza çıkıyor, kendilerinin mücadelesi bizler için çok önemli. Çınar Kadın Kooperatifimiz ve İzmit Kadın Girişimciler Merkezimizde kadınlarımız üretiyor ve ürettiklerini ulusal alışveriş sitelerinde satma imkanı ve yurtdışına pazarlama imkanı buluyor. KOİDER'le birlikte bu amaçla iş hayatında yer almak isteyen kadınların girişimcilik yolu ile iş hayatına dahil olmasını sağlayan çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bizim de paydaşı ve ortağı olduğumuz çok değerli Bağ Projesi. Proje, kadınların ticaret ile arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. 'Bende varım' diyen kadınlara fırsatlar sunuyor. Bizde İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezimizin desteği ile daha geniş kitlelere ulaştırarak daha çok kadının girişimci olmasını istiyoruz. Bende bir kadın, bir anne ve bir kadın yerel yönetici olarak KOİDER ile hayata aynı pencereden baktığımı buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bağ projesi nedir?

İzmit Belediyesi ve KOİDER ortaklığında hayata geçirilen Bağ Projesi, "İzmit kadın girişimcilerini arıyor" temasıyla yürütülüyor. Proje, girişimci olmakla ilgili projesi ya da sürdürülebilir iş fikri olan kadınlara destek olmak amaçlanıyor.