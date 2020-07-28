Başkan Hürriyet, BELSA esnafıyla bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AVM statüsünden iş merkezi statüsüne geçen BELSA esnafıyla bir araya gelerek esnafın taleplerini dinledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnafın yükünü hafifletmek adına AVM statüsünden iş merkezi statüsüne geçen BELSA esnafıyla kahvaltılı programda bir araya geldi. Toplantıya Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi meclis üyesi, BELSA Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kardaş, BELSA yönetim kurulu üyeleri Fadime Coşkun, Necdet Polat ve esnaflar katıldı. Toplantıda konuşan Hürriyet, “AVM statüsünde olduğu için esnafımızın gerek güvenlik gerekse diğer konularda üzerinde maddi olarak yükü oluyordu. Bizimde emniyet ile yaptığımız görüşmeler sonucunda BELSA, AVM statüsünden iş merkezi statüsüne geçirildi. Gelecek adına önemli bir ödeme kalemini ortadan kaldırdık. BELSA, belediye binasının bir parçası halinde. Görevimiz olmamasına rağmen BELSA ile yakından ilgileniyoruz” dedi.

BELSA esanıfına yardımcı olmak istediklerine değinen Başkan Hürriyet, “Biz belediye olarak BELSA ile yakından ilgileniyoruz. Bir tadilat sıkıntısı olduğu zaman yönetime ekstra bir masraf çıkmaması adına biz yardımcı oluyoruz. Pandemi dönemi herkesi etkiledi. Biz bu süreçte temizlik, dezenfekte, hijyen ve ekonomik anlamda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kaynaklarımız doğrultusunda esnafımıza destek vermek için büyük gayretle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.