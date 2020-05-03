İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Hürriyet, çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekibiyle birlikte saha çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir yandan korona virüs ile mücadeleyi sürdürürken diğer yandan sokağa çıkma kısıtlaması dahi kente yarar sağlayacak projeler için saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hürriyet, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, salgın bittikten sonra vatandaşları doğanın yeşiliyle buluşturacak alanlar oluşturuyor. Başkan Hürriyet, İzmitlilere salgından sonra doğada nefes aldıracak rekreasyon alanlarının faaliyete geçeceğini duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.