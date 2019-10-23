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Başkan Hürriyet, Cumhuriyet konserine davet etti

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İnönü Caddesi Cumhuriyet Parkı civarında bulunan esnafları ziyaret ederek 29 Ekim’deki Cumhuriyet Konserine davet etti.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İnönü Caddesi Cumhuriyet Parkı civarında bulunan esnafları ziyaret ederek 29 Ekim'deki Cumhuriyet Konserine davet etti.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çarşı esnafını, 29 Ekim de Fethiye Caddesi'nde gerçekleşecek Cumhuriyet Konseri'ne davet etti. Başkan vekili Hakan Tanta, başkan yardımcıları Dilek Yalçın ve Nurettin Bulut'un da eşlik ettiği ziyaretlerde Hürriyet, esnaflarla birlikte çay içti. Çarşı esnafının kazancının artması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Hürriyet, esnaflardan gelen talepleri de not aldı.


Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri içi İzmit'in kalbi olan Fehtiye Caddesini tercih ettiklerini belirten Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimiz günden itibaren çarşı esnafımızın kazancını arttıracak, daha çok vatandaşımızın merkezden daha fazla faydalanmasını sağlayacak etkinlik ve projelere imza atıyoruz. Şehir merkezinde en son Pişmaniye Festivalimizi gerçekleştirmiştik, şimdi ise Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağız. Esnafımızla ve şehrin dört biryanından gelecek vatandaşlarımızla İzmit'in kalbinde Cumhuriyet Konserinde buluşacağız. Bizim esnafımız kazansın, bizim vatandaşımız kazansın istiyoruz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

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