Başkan Hürriyet, dünya 2'ncisi dansçıları ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dünya Salsa Şampiyonası'nda dünya 2'incisi olan Danssanat Spor Kulübü dansçılarını makamında ağırladı.

40'a yakın ülkenin katılımıyla gerçekleşen Dünya Salsa Şampiyonası'na katılarak dünya ikincisi olan İzmit Danssanat Spor Kulübü antrenörleri Hakan Çelik ve Rabia Bayrakdar ile dansçılar Berkay Çelik ve Azra Erkaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın hazır bulundu. Sanat ve sanatçıyı her zaman desteklediklerini belirten Başkan Hürriyet, Danimarka'da gerçekleşen şampiyonada Kocaeli'yi temsil eden sporcuları tebrik etti. Sanat kenti İzmit'i sanatçılarla birlikte inşa edeceklerini belirten Hürriyet, gerçekleştirilecek etkinlikler üzerine ekip ile fikir alışverişi yaptı. Hürriyet, bu başarıların kendisini çok mutlu ettiğini belirterek çok daha güzel başarılara imza atmaları temennisinde bulundu.