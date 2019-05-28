İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Hürriyet, Düzyaylalılar'ın iftarına konuk oldu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği’nin geleneksel iftarına katıldı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ordu Gölköy Düzyaylalılar Derneği'nin geleneksel iftarına katıldı.


Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen iftar programına Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis üyesi Çetin Sarıca, mahalle muhtarları, dernek yöneticileri katıldı. Dualarla açılan oruçların ardından yüzlerce kişiyle aynı sofrada olmanın mutluluğunu dile getiren Başkan Hürriyet, “Ramazan ayı manevi duyguların, birlik beraberliğin, paylaşmanın en üst düzeyde yaşandığı aydır. Bu akşam burada hep birlikte bu güzel buluşmaya vesile olan dernek başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.