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Başkan Hürriyet, engelli annesi kadının sevincini paylaştı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, iki engelli oğlu ile yaşayan Nermin Kutlu’nun evini yenileyerek sağlık bir ortamda yaşamalarına zemin hazırladı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, iki engelli oğlu ile yaşayan Nermin Kutlu'nun evini yenileyerek sağlık bir ortamda yaşamalarına zemin hazırladı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliği döneminde de sık sık ziyaret ederek, yardımcı olduğu İzmitli Nermin Kutlu ile zihinsel engelli iki oğlunu belediye başkanlığı döneminde de unutmadı ve evlerini yaşanabilecek bir hale getirdi. Geçtiğimiz hafta evde tadilat çalışmaları başlatan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Nermin Kutlu'nun iki zihinsel engelli oğlunu Akmeşe Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirdi. Çocuklarından ilk defa ayrı kalan Nermin Kutlu evinin tamamlanan işlerinin ardından hem çocuklarına hem de evine kavuştu. Başkanı Hürriyet de, Kutlu ailesinin en mutlu anlarında yanlarında oldu.


Çocuklarından ilk defa ayrı kalan ve hem evine hem çocuklarına kavuştuğu anda duygusal anlar yaşayan Nermin Kutlu, “Çocuklarımdan ilk defa bu kadar uzak kaldım. Onları çok özledim ama evi görünce buna değdiğini anladım. Artık çocuklarımla daha iyi koşullarda yaşayacağız. Onların yüzü gülsün benim için yeter. Evimin yeni halini çok beğendim. Destekleri için İzmit Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Ellerinden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Çocuklar artık daha iyi şartlarda yaşayacaklar. Benden bir isteğiniz arzunuz olursa lütfen çekinmeyin her zaman arayabilirsiniz. Her zaman yanınızda olmaya hazırız. Evdeki diğer eksiklikleri de zamanla halledeceğiz. Çocukların eğitimi ve sağlığı konusunda da her zaman yardım etmeye hazırız” diye konuştu.

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