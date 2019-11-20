Başkan Hürriyet, Halkavi problemi için esnafla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 2018 yılında dükkanların yıkılmasının ardından yaklaşık 2 yıldır atıl bir durumda kalan ve tüm cazibesini kaybeden Halkevi meydanının canlandırılması için bölge esnafıyla buluştu. Başkan Hürriyet'e İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Muhtar Hizmetleri Masası Koordinatörü Süleyman Şen, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, Necat Çakır, Ertuğrul Malçok, Tuncay Aşkın eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Halkevi Meydanı için proje geliştirdiklerini fakat Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeye izin vermediğini ifade etti. Başkan Hürriyet buna rağmen kavga etmeden Halkevi Meydanı sorunun çözmek istediklerini kaydetti.

Bölgede mülkiyet problemi yaşandığını kaydeden Hürriyet, “Bu bölgenin yeniden meydana kavuşturulması konusu bizim seçim dönemimizde ilgi alanımızdaydı. Bu alan için konuşursak bu bölgenin mülkiyet problemi var. Burada bir bölüm daha önceden İzmit Belediyesi'nin mülkiyetindeymiş ancak borçların ödenmesi karşılığında SGK'ya devredilmiş. Burada bir bölüm SGK'ya ait, bir bölüm ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait olarak gözüküyor. Biz buna rağmen Halkevi Meydanı için proje geliştirdik. Biz esnaf isterse bu projeyi yapmak istiyoruz. O yüzden sizle bir araya gelip bu konuyu konuşmak istedik. Projelerimizi sizin fikirleriniz doğrultusunda oluşturarak bu kenti birlikte yönetiyoruz” dedi.

Esnafa projenin içeriği hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, “Projemizde yeşil alanlar ağırlıkta olacak. Alanın doğallığını bozmadan, insanlarımız için vakit geçirecek bir alan oluşturmayı düşünüyoruz. Yeşilin ve ağacın bol olduğu hem park hem de meydan olarak kullanılabilecek bir proje düşündük. Hem güvenlik hem de temizlik açısından oldukça güvenli bir park tasarladık. Işıklandırmasıyla birlikte akşam saatlerinde de vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Alandaki projelerini Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ifade eden Hürriyet, “Biz buradaki sorunu kavga ederek değil, uzlaşı yöntemiyle çözeceğiz. Bu kenti birlikte yönetiyoruz. Bu alanın projesini kimin yaptığı hiç önemli değil. Yeter ki bu bölgede yer alan vatandaşların, esnafların talepleri yerine getirilsin. Biz buranın eski güzelliğine, eski hareketliliğine kavuşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.