Başkan Hürriyet, “İmamoğlu destek sözünü tuttu”

Hafta sonu İzmit'i ziyaretinde verdiği sözü tutan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da dağıtacağı sütlerin bir kısmını İzmitli üreticilerden alacak.

Geçtiğimiz hafta sonu İzmit'i ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit'e vereceği destek sözünü tuttu. Buna göre İstanbul Halk Süt kapsamında dağıtılacak sütlerin bir kısmı İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in katkısı sonucu İzmitli süt üreticisinden sağlanması için hazırlıklara başlandı. Geçtiğimiz hafta İzmit'te büyük bir coşkuyla karşılanan ve İzmit'e destek sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Halk Süt' projesi kapsamında dağıtılacak sütleri İzmitli süt üreticisinden almak için talimatını verdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu konuyla ilgili önceki akşam bir planlama toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Cemil Gülfem, Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Cem Güler, Koordinatörler Hakan Özkum ve Sercan Al, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Çetin Sarıca, Ziraat Mühendisi Pınar Atabay ve birim sorumluları katıldı.

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette aldığı destek sözünü hatırlatarak, “Ekrem Başkanımız ziyaretinde İzmit Belediyesine destek vereceğini, tam bir dayanışma içinde olacağımızı belirtti. Kendisi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin değil, tüm belediyelerin hizmet anlamında güçlenmesini istiyor. Biliyorsunuz Ekrem Başkanımızın İstanbul'da bir ‘Halk Süt' projesi var. Biz de kendisiyle görüştük ve sütlerin İzmitli süt üreticilerinden alınabileceğini ifade ettik. Bize gayet olumlu yaklaştı ve İstanbul için kullanılacak sütlerin bir kısmını İzmitli üreticilerden alınabileceğini söyledi. Biz de hemen planlama içerisinde girdik” dedi.

Konuşmasına devam eden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, “İstanbul'da dağıtılacak sütlerin bir kısmının İzmit'ten alınması, İzmitli üreticilerimizi de güçlendirecektir, büyük bir katkı sağlayacaktır. Ekrem Başkanımızın da İzmit'e verdiği destek sözünü çok hızlı bir şekilde tutmasına şaşırmadık. Yerel yönetimlerin güçlü olmasının, dayanışmayla mümkün olacağını çok iyi biliyor. Daha pek çok konuda Ekrem Başkanımızla birlikte hareket edeceğiz. Bundan en çok yararı da değerli İzmitliler görecek. Bu sadece bir adım. İleriki tarihlerde birlikte pek çok projede birbirimize destek olacağımıza olan inancım tamdır. İzmitli süt üreticisinin de İstanbul halk süt projesinde bir emeği olacağı için çok mutluyum. Hep beraber daha güzel günlere yürüyeceğiz” diye konuştu.