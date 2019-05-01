Başkan Hürriyet İZMEK kursiyeri olacak

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK'in yılsonu sergilerinde kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri göz kamaştırıyor.

Kuruçeşme, Fatma Seher İlköğretim Okulu ve Kulfallı'daki kursiyerlerin Erol Olçok Kültür Merkezi'ndeki yıl sonu sergi ve belge dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meclis üyesi Tuncay Aşkın, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İğne oyası, giyim, el nakışı ve ev tekstili kurslarını yıl sonu sergi açılışı ve belge dağıtım töreninde konuşan Başkan Hürriyet önümüzdeki yıl kendisinin de İZMEK kursiyeri olmak istediğini söyledi.

Kadınların arasında olmak ayrı bir enerji veriyor

202 kursiyere belgelerinin verildiği programda konuşan Hürriyet, “Siz kıymetli kadınlarımızın arasında olmak bana ayrı bir enerji veriyor. Kadınlarımızın eserlerini, üretkenliklerini görmek, onların hayatın içeresinde daha fazla var olduğunu görmek, kente değer katmasını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bir kadın olarak, bir anne olarak ve bu şehirde yaşayan sıradan bir vatandaş olarak kadınlarımızın bu çalışmaları benim için çok önemli” dedi.

Bir usta öğretici olarak kadınlarımızla gurur duyuyorum

İZMEK kurslarının çok daha iyi yerlere geleceğini de belirten Başkan Hürriyet, “Gönül istiyor ki, kadınlarımız daha fazla üretsin, daha fazla aktif olsun. Kadılarımız sadece üretmekle kalmasın, ürettikleriyle hem kent ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlasın. İZMEK'lerimizi daha da büyütüp, hem şehrimize, hem aile ekonomisine, hem de kadınlarımıza daha fazla katkı sağlayacak hale getireceğiz. Sizlerin de desteğinizle İZMEK'lerimizle ilgili altyapı çalışmasını tamamlayıp, yeni bir süreç başlatacağız. Sizlerle birlikte üretip, sizlerle birlikte paylaşacağız. Eski bir usta öğretici ve eski bir halk eğitimci olarak, belediyemiz adına tüm kursiyerlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi büyük beğeni topladı.