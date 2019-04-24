Başkan Hürriyet; “İZMEK'lerimizi geliştireceğiz”

İZMEK kursiyerleri karma yağlı boya sergisinin açılış töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İZMEK'lerimizi geliştireceğiz, daha fazla insanı paydaş yapacağız, daha fazla vatandaşımıza ulaşarak satış tabanlı bir sistem oluşturacağız” dedi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK kursiyerleri karma yağlı boya sergisi açıldı. Cumhuriyet Çocuk Parkı'ndaki Sanat Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Hürriyet, “Çok kıymetli üretim alanları olan İZMEK kurlarımızı çok önemsiyoruz. Bu kurslar, hem sosyalleşmek, hem de birlikte üretip, birlikte paylaşmak için önemli alanlardır. Seçim kampanyamız boyunca da her zaman vurguladığım bir alandır İZMEK kurslarımız. Bu kurslar, insanların akılcılığını, yaratıcılığını, hayal gücünü el becerilerini ortaya koyduğu muhteşem eserlerin ortaya çıktığı yerlerdir. Çok kıymetli eserler için sadece senede bir kez açılış yapmak, sergi açmak yeterli değil. Daha fazla alana yaymamız gerekmektedir. Çünkü İZMEK, aile ekonomisine, şehir ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir zenginliktir” dedi.

İZMEK'in geliştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Hürriyet, “Gerekli sistemimizi kurduktan sonra partizanlık yapmadan, ayırmadan İZMEK'lerimizi geliştireceğiz, daha fazla insanı paydaş yapacağız, daha fazla vatandaşımıza ulaşarak satış tabanlı bir sistem oluşturacağız. Kadınlarımıza ekonomik destek sağlayacağız. İZMEK kursiyerlerinin eserlerinin uluslararası fuarlarda sergilenecek değerde olduğuna da dikkat çeken Hürriyet “ bu değerli eserlerimiz için açılan uluslararası fuarlar var. Bizde şehrimizde yapılan eserlerimizin bu fuarlarda sergilenmesi için gerekli çalışmaları yapacağı. Bu emeklerimizi uluslararası arenaya taşırsak İzmit'imizin adını daha da fazla duyurabiliriz. Uluslararası fuarların da bir ayağını şehrimize alabilirsek, İzmit'imize daha fazla turist çekebiliriz ve daha fazla insana kazanç kapısı sağlayabiliriz” diye konuştu.

Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın da yaptığı konuşmada emeği gecen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. İZMEK kursiyerlerinin karma yağlı boya sergisinde 90 eser sergileniyor.