Başkan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Anlat İzmit Söz Sizde” programları kapsamında Kadıköy Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarıyla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Anlat İzmit Söz Sizde” programları kapsamında mahalleli ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet son olarak mahallelinin istek ve şikayetlerini dinlemek üzere Kadıköy Mahallesi esnafı ve vatandaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu programa mahalleli büyük ilgi gösterdi. Programın açılışında konuşma yapan Başkan Hürriyet, “Şikayet etmeden, sorunu tespit ederek, çözüm için uğraşarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tasarruf edip, kaynakları doğru kullanıp şeffaf olursanız zamanla inanın çok daha iyisi mümkün. Tabi ki daha çok zamana ihtiyacımız var. Hep birlikte dayanışma içinde olursak mahallelerimizi hizmet etmek daha da kolaylaşacak. 2020'den sonra mali olarak daha rahat edeceğiz ve eksikliklerimizi de tamamlamış olacağız. Ben burada konuşulanların sözde kalmasını istemiyorum. Müdürler kendi alanlarındaki sıkıntıları not alıyorlar ve daha sonra ben de kontrol ediyorum. Eksiğimiz çok, yapmamız gereken iş çok, sorumluluğumuz ağır ama mazeret üretmeden çözüm üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.