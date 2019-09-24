Başkan Hürriyet, Kapanönü Çarşısı projesini esnafa anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kapanönü Çarşısı'nın iyileştirme projesi için esnafla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kapanönü Çarşısı'nda esnafla buluştu. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra, İzmit Belediyesi başkan yardımcıları Dilek Yalçın, Cem Güler, İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum, İzmit Belediyesi birim müdürleri, İzmit Belediyesi meclis üyeleri, İKM Başkanı Murat Öztürk ve Kapanönü Çarşısı esnafı katılım sağladı. Programda Kapanönü iyileştirme projesini açıklayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kapaönü Çarşısı'nın özgün dokusuna vurgu yapılarak, ahşap malzemeler ön plana çıkacağını ayrıca dükkanların cepheleri yenilenirken, yeni tasarlanan üst örtü ile çarşının ferah ve aydınlık bir görüntüye kavuşmasının sağlanacağını ifade etti.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kapanönü Çarşısı bizim için önemli bir bölgedir. Uzun zamandır yağmur yağdığında kötü görüntü oluyordu. Bize yakışmıyordu. Esnafımızın daha iyi ortamda iş yapabilmesi için zaman zamana bir araya geliyorduk. Bugün detaylarıyla birlikte projemizi esnafımıza anlatacağız. Esnafımızın kafasına takılan sorulara yanıt vereceğiz. Göreve geldiğimden beri her şeyi dışarı ihale etmek yerine kendi öz gücümüzle yapmanın çok önemli olduğunu söyledim. Bir sürü mimar ve mühendis arkadaşlarımız var. Hepsi çok başarılı. Fethiye Caddesi ve yan kolları gibi yol çalışmalarımız devam ediyor. İyileştirme projelerine arkadaşlarımız devam ediyor. Bundan çok memnun olduğumu söylemek isterim” dedi.

Başkan Hürriyet'in konuşmasının ardından projenin sunumu gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi mimarlarından Gönül Karademir'in proje detaylarını anlattığı buluşmada yapılacak değişimler tek tek anlatıldı. Yapılacak çalışmalar kapsamında, oluklar genişletilecek, tıkalı alanlar açılacak ve kirli olan çatı temizlenecek. Çatı komple sökülerek ilerlenecek. Önce çatı iyileştirilecek sonra bölgenin dizaynı yapılacak. Proje kapsamında dükkânların cepheleri yenilenirken, yeni tasarlanan üst örtü ile çarşının ferah ve aydınlık bir görüntüye kavuşması sağlanacak. Kocaeli iklimi göz önüne alınarak çarşı bütünündeki mekanların tamamının güneş ışığından faydalanması, doğal iklimlendirme ve doğal aydınlatma sağlanması amacıyla çarşı bütününde yapılacak olan ahşap üst örtüde belli noktalarda açılabilen cam panel kaplama sistemi kullanılacak. Güneş yönelimine göre çarşının batısındaki cephe ve saçaklarda kullanılan güneş kırıcı ahşap mesh kaplama malzemesi ile kontrollü güneş alımı sağlanacak.

Proje sunumunun ardından esnafların kendi aralarında verecekleri kararı beklediklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, projenin kabul edilmesi halinde çalışmaların başlayacağını kaydetti.