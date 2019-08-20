Başkan Hürriyet: “Kent meydanını cazibe merkezi yapacağız”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Anlat İzmit Söz Sizde” etkinlikleri kapsamında Kent Meydanında Karabaş Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi. Programda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İKM Başkanı Murat Öztürk, Karabaş Mahallesi Muhtarı Arif Çelik, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri hazır bulundu. Esnaf sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Hürriyet, kent meydanı ve çevresindeki otopark sorunları, kent meydanını yeşillendirilmesi ve daha aktif kullanılması ile birlikte ara sokaklardaki gidiş geliş yönlerinin değiştirilmesi taleplerini notları arasına aldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit esnafını önemsiyorum. Milletvekili olduğum dönemde de esnaf ile beraberdim. Şimdi başkanlığım döneminde de esnafla bir aradayım. Her türlü sorun ve problemde esnafımızın yanındayım. Kent meydanına önem veriyorum, meydanı cazibe merkezi yapacağız. 30 Ağustos etkinlikleri ile birlikte bulunduğumuz bu alan aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Çeşitli etkinliklerle vatandaşımızı bu alana çekeceğiz” dedi.