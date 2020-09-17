Başkan Hürriyet: Leyla Hanım hatırasına düzenlediğimiz bu turnuva çok kıymetli

İzmit'te düzenlenen 1. Leyla Atakan Cup'ta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor'un başarısını turnuva ile taçlandırmak istediklerini ifade etti.

İzmit Belediyesi'nin lig başlamadan hazırlık maçları kapsamında düzenlediği ve Beşiktaş, Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İzmit Belediyespor'un mücadele ettiği 1. Leyla Atakan Kupası başladı. İzmit Belediyespor'un, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 52-49 yenmesinin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, turnuvadan bahsederek, “Bu turnuva bizim için kıymetli. Öncelikle ismine düzenlediğimiz rahmetli Leyla hanımın hatırasına düzenlediğimiz bir turnuva olması dolayısıyla çok kıymetli. Hem de 50 yıl sonra bu kenti yöneten ikinci kadın başkan olarak kadın basketbol takımımızın süper ligdeki başarısı ve Avrupa'ya yükselmiş olması dolayısıyla bizim için kıymetli. O yüzden 50 yıl önceki sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik, spora, sanata, kültüre, halka önem veren anlayışın devamı vizyonuyla hareket ediyor olmamızdan dolayı Leyla hanımın ismine bir turnuva düzenlemek istedik" dedi.

Spor, sanat ve İzmit adına değerli işler ortaya koymak istiyoruz diye konuşan Hürriyet, “Türkiye'de serbest seçim ile seçilmiş ilk kadın belediye başkanının İzmit Belediye Başkanı olması, kadın olması ve 50 yıl sonra onun açtığı yoldan yürüyor olmamız, bize bir kat daha sorumluluk yüklüyor. Biz de o sorumluluk bilinciyle hem sezon başlangıcını böylesi bir turnuva ile yapalım dedik. Hem kadın basketbol takımımızın elde etmiş olduğu başarıyı böyle bir turnuva ile duyurmuş olalım istedik. O yüzden bu turnuvayı düzenledik” diye konuştu.