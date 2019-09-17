Başkan Hürriyet muhtar buluşmalarına devam ediyor

Başkan Hürriyet, muhtarlarla toplantılara geçtiğimiz ay İzmit'in Batı Bölgesinde bulunan 25 köy muhtarı ile başlamıştı. Başkan Hürriyet bu kez İzmit'in Doğu bölgesindeki 25 köy muhtarı ile bir araya gelerek köylerin geleceğini konuştu.

Başkan Hürriyet 25 köy muhtarını İzmit Belediyesi Meclis Toplantı salonunda ağırladı. İzmit'in köylerinin cazibe merkezi olması adına fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Başkan Hürriyet'e Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Süleyman Şen eşlik etti.

Fikirleriniz yol gösterici olacak

Muhtarların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyerek çözüme ulaşma yolunda adımlar atılacağını belirten Başkan Hürriyet, “Eksikleriniz ve hızlıca yapılması gereken ihtiyaçlarınız varsa atlamayalım ve sizleri mağdur etmeyelim diye birbirine yakın köylerin muhtarlarıyla bir araya gelmek istedik. Sizlerin bölgelerinize daha iyi hizmet edebilmeniz ve bizim de size destek verebilmemiz adına bir istişare toplantısı düzenlemek vatandaşların yararına olacak diye düşünüyoruz. Köy projelerini ve köy turizmini geliştirmek anlamında birimlerimiz ciddi anlamda çalışıyorlar. Tabi sizden alacağımız fikirler bizlere yol gösterici olacak. Güzel ve etkin kullanabileceğimiz köylerimiz var. Köylerimiz bize projelerimizde ciddi kaynaklar sağlayabilir. Sizlerle birlikte köylerimizde güzel projeler yapabiliriz. Bu konuda fikirleriniz varsa benimle paylaşmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

Köy Akademileri kurmak istiyoruz

Muhtarların köylerde İZMEK kursların kurulmasını istemesi ve kurulduğu takdirde katılımın sağlanacağını söylemesi üzerine Başkan Hürriyet, “Köy konaklarını köy akademilerine çevirmek istiyoruz. Gençlerin ve kadınların eğitim alabileceği, aktif, sadece matematik ve coğrafyanın gösterildiği değil hayatın da öğretileceği, tarım konusunda çiftçilerin eğitileceği alanların olması gerekiyor. Köy konaklarını gördüğüm kadarıyla ne yazık ki boş. Ciddi paralar harcanmış ama güzel kullanılmıyor. Orada insanlar yeri geldiğinde istihdam alanına katılabileceği eğitimler almalı ya da bir sınava hazırlanırken bir öğrencinin etüt salonu olmalı. Bu sadece Belediyenin yapabileceği bir şey değil bunu el birliğiyle yapabiliriz. Köy Akademileri eski Köy Enstitüleri gibi hayat derslerinin de içinde olacağı güzel alanlara dönüştürülebilir” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımız için eğitici parklar yapacağız

Köy muhtarlarının çocuk parklarının iyileştirilmesi ile ilgili teklifine cevap veren Başkan Hürriyet, “Yeni oyun parkları araştırıyoruz. Çocukların becerilerini ve kaslarını kuvvetlendirecek, zekâlarını ve hayal güçlerini geliştirecek yeni parklar yapmak için çalışıyoruz. Sadece iki kaykay iki salıncak değil de matematik usulü güzel çocuk park grupları var. Park Bahçeler Müdürlüğümüz bu konu üzerinde çalışıyor. Kaliteli, düzgün, eğitici ve bütçemize uygun park grupları bulduğumuzda yavaş yavaş köylerdeki parklarımızı değiştireceğiz” dedi.

Barınak yapmanın bir yolunu bulacağız

Muhtarların köylerde başıboş köpeklerin kazaya neden olduğunu ve kendi canlarını da tehlikeye attığını belirtmeleri üzerine Başkan Hürriyet, “Küpeli hayvanları toplama yetkimiz yok. Saldırgan hayvanları alıyoruz tedavi edilmesini sağlıyoruz ama yasalar gereği aldığımız yere geri bırakmak durumundayız. Rehabilitasyon alanımız olmadığı için zaten hayvanları toplayamıyoruz. Bir tek Büyükşehir'in barınağı var ve o da almıyor artık. Biz yeni barınaklar yapalım ve bu konuda iyi veterinerler istihdam edelim düşüncesiyle Veteriner İşleri Müdürlüğü kurmak istedik ama ne yazık ki AK Parti Grubu mecliste bize ret oyu verdi. Başka bir müdürlük altında ve başka bir bütçeyle bu birimi kurmak zor. Ama biz bunu AK Partili arkadaşlara anlatamadık. Biz bir şekilde bu barınağı yapacağız” şeklinde konuştu.