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Başkan Hürriyet personelle bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet haftanın son gününde belediye personeliyle bayramlaştı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı öncesinde haftanın son günü belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Hürriyet personellere bayram çikolatası hediye etti. Bayramlaşma programında başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu. Başkan Hürriyet'in personellerine çikolata ve kolonya ikram ettiği buluşmada, personeller adına İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz de Başkan Hürriyet'e çiçek taktim etti. Bayramlaşma programında konuşan Başkan Hürriyet, “Bayramlar özeldir ve güzeldir. Bayramlar birlik ve beraberlik günlerimizdir. Bayram öncesinde sizlerle buluşmak bir araya gelmek istedik. Bayram süresince iyi dinlenin çünkü bayramdan sonra bizleri yoğun bir tempo bekliyor. Herkesten beklentim, tüm İzmit adına doğru, adil ve eşit bir hizmettir. Beklentim belediyemizin daha iyi işler yapmasıdır. Bu anlamda ben belediye başkanı olarak elimden geleni yapmaya hazırım. Sizlerden de İzmitlileri mutlu etmek için büyük bir gayretle çalışmanızı bekliyorum. Ben İzmitlilerin belediyemize mutlu girip, mutlu çıkmasını istiyorum. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Yaşadığımız kenti daha güzel yapmak ve daha güzel projelere imza atmak için birlikte kafa yoralım istiyorum. Ben tekrardan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

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