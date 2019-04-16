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Başkan Hürriyet, personelle tanıştı

KOCAELİ (İHA) – 1971 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan’dan sonra İzmit’in tarihindeki ikinci kadın belediye başkanı olan Hürriyet, belediyedeki ikinci gününün büyük bölümünü personele ayırdı.

KOCAELİ (İHA) – 1971 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan'dan sonra İzmit'in tarihindeki ikinci kadın belediye başkanı olan Hürriyet, belediyedeki ikinci gününün büyük bölümünü personele ayırdı.


Sabah ilk olarak bütün personele karanfil dağıtan Başkan Hürriyet, daha sonra çalışanları makamında kabul etti. Müdürlüklerde görevli personeli makamında ayrı ayrı kabul eden Fatma Kaplan Hürriyet, “İçiniz rahat olsun. Ben alın terinin değerini bilirim. İşini namuslu yapan herkesin emeğini korumak benim görevim. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız” dedi.

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