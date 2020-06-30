Başkan Hürriyet projeleri konuştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekibiyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Söz verilen projeleri gerçekleştirmek için harekete geçeceklerini belirten Hürriyet, projelerin yakında ihaleye çıkacağını söyledi. Gerçekleşen toplantıya, Başkan Yardımcıları Cem Güler ve Dilek Yalçın, Koordinatör Hakan Özkum, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu, Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan ve Meclis Üyesi Çetin Sarıca katıldı. Yakın zamanda ihaleye çıkacak projelerden birinin çalışan annelerin ilgiyle beklediği Yeşilova Çocuk Gündüz Bakımevi ve Sağlık Merkezi'nin olacağı belirtildi. Bu kapsamda Kapanönü Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısının yenilenme yapım çalışması, Karaabdülbaki Mahallesi'nde Üretici Pazarı Satış yeri ve Yenişehir Mahallesi'nde kurulacak olan kafeterya için ihaleye çıkılacak.

Toplantıda son olarak Malta Mahallesi İzmek Kurs Merkezi binası ve Sarı Konak'ın restorasyonun yapılacağını belirtildi.