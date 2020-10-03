Başkan Hürriyet sahadan ayrılmıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mahalle ziyaretleriyle esnaf ve mahalleliyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hürriyet son olarak Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Hürriyet'e Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Ünal Özmural, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Çevre Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman eşlik etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ni sokak sokak dolaşan Başkan Hürriyet, mahalle sakinleriyle bol bol sohbet etti, talep ve önerilerine kulak verdi. Başkan Hürriyet, “Vatandaşlarımızla sohbet etme ve sorunlarını doğrudan dinleme imkânı yakaladık. İzmit'in her sokağı için yılmadan usanmadan çalışıp, çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin refahı ve mutluluğu bizim için çok kıymetli. Bu yüzden biz ekip olarak sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.