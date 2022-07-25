Başkan Hürriyet, şehit ailesi ile bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1996 yılında Tunceli'de şehit düşen jandarma er Ayhan Akçin'in annesi ile bir araya geldi.

Fatma Kaplan Hürriyet, 1996 yılında Tunceli'de bir operasyon sırasında şehit düşen jandarma er Ayhan Akçin'in Alikahya'da ikamet eden ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Safigül Akçin ve ağabeyi İlhan Akçin ile görüşen Başkan Hürriyet'e, Başkan Vekili Çetin Sarıca da eşlik etti. Aile üyeleri ile ilgilenen Başkan Hürriyet, şehit ailesinin maddi ve manevi her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.