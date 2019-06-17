Başkan Hürriyet, sel mağdurlarını yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde sağanak yağışı sebebiyle meydana gelen toprak kaymasına anında müdahale ederken, Başkan Hürriyet çalışmaları yerinde inceledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda kuvvetli sağanak yağış sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun şantiye alanındaki toprak, Turan Güneş Caddesi'ne kaydı. Toprak kayması sonrasında cadde üzerinde bulunan birçok evi sel suyu bastı. Olay sonrasında bölgeye gelen ekipler, toprak kayması sebebiyle trafiğe kapanan yolda çalışma başlattı. Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölge sakini vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Hürriyet inlemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Baz sıkıntılı olaylar oldu. biz de ekiplerimizle, ilgili birimlerimizle birlikte hemen bölgeye geldik. Burada Büyükşehir nezdinde yapılan bazı çalışmalar yarım kaldığı için yağmurun etkisiyle birlikte bir kaç sıkıntıya sebep olmuş. Çok şükür bir can kaybı yok, vatandaşımıza bir zarar yok. Ama bir an önce bu yolların düzeltilmesi alt yapıyla ilgili düzenlemelerin yapılmasının takipçisi olacağız. Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili birimlerle görüşeceğiz” dedi.

İzmit Belediyesi ekipleri meydana gelen zararlara vakit kaybetmeden müdahale mahalledeki hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yaşanan toprak kayması sonucu bölgede eden ekipler, yaklaşık 10 kamyon toprağı bölgeden kaldırdı. Vatandaşlar olaya hemen müdahale ederek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağlayan İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Ardından Gundogdu Mahallesi Soyer Sokak üzerinde ağaçlandırma alanındaki toprakların kayması nedeniyle sıkıntı yasayan bölgeye de giden Başkan Hürriyet, durumla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşların durumdan olumsuz etkilenmemesi için gerekenlerin bir an önce yapılması talimatını veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölgede incelemelerini sürdürdü.