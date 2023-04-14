Başkan Hürriyet sporcuları iftarda ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor'un sporcuları ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Alikahya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol de katıldı. Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ramazan ayı, herkesin yan yana oruç açtığı ama daha da önemlisi yan yana lokmasını paylaştığı, birbirine dua ettiği hoşgörü ve dayanışmanın hakim olduğu çok hayırlı aylardan birisi. Biz de geçtiğimiz ramazanlarda olduğu gibi kentimizin birçok kitlesi ile bir araya gelmeye çalıştık. Bu sene de Allah'ın izniyle İzmit Belediyespor için ter döken siz sporcu ve aileler ile bir araya geldik. Sizlerle iftar yapmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Rabbim tuttuğunuz oruç ve duaları kabul etsin" dedi.

İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya ise "Spor ve sporcu dostu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in bize verdiği yetki ve destek ile bu güzel aile ile hizmetler vermekteyiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. El birliği en iyi şekilde İzmit Belediyespor'u temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.