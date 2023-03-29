Başkan Hürriyet: “Tüm İzmitlileri dayanışma gecemize bekliyoruz”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin sahne alacağı, deprem felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlar için düzenlenecek olan 'Sizi En İyi Biz Anlarız Dayanışma Ezgileri' adlı dayanışma gecesine tüm İzmitlileri davet etti.

Depremzedeler için düzenlenecek olan ve ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin sahne alacağı dayanışma gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'ten tüm İzmitliler için davet geldi. Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem felaketinden etkilenen yurttaşlarımıza daha fazla yardım edebilmek için bir dayanışma gecesi düzenliyoruz. 'Sizi En İyi Biz Anlarız Dayanışma Ezgileri' adını verdiğimiz ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ile konuk sanatçımız Hüsnü Şenlendirici'nin sahne alacağı, sanatın birleştirici gücüyle deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere 4 Nisan Salı akşamı iftardan sonra saat 20.30'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde tüm yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu dayanışma gecesinde bizlerle birlikte olmak isterseniz nasıl katılabileceğinizi öğrenmek için sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Ayrıca biletler için https://sizieniyibizanlariz.izmit.bel.tr adresine girerek bilet temini sağlayabilirsiniz. Tüm İzmitlileri bu dayanışmaya bekliyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi'nin şartsız bağış hesabına vatandaşlar diledikleri miktarda bağış yapabilecek. Vatandaşlar bağış sonrası ise internet üzerinden bilet alıp koltuk seçiminde bulunabilecek.