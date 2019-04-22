Başkan Hürriyet'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 24. dönem CHP milletvekillerinden Hurşit Güneş, Başkan Hürriyet'e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Yoğun bir seçim süreci yaşadık. Fatma Başkanımız, İzmit için çok güzel projeler ve çok güzel hizmetler yapacaktır. Belediyecilik sosyal demokratların işidir. İzmit, CHP'nin gözbebeği olacak. Fatma kardeşimizin bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Sosyal, kültürel, tarihi ve sanat alanında çok güzel projeler üreteceğine, bu başarılı sürecin başka ilçelerde de CHP'nin iktidarlığının sembolü olacağını düşünüyorum. Yol arkadaşım Fatma Kaplan Hürriyet'e başarılar diliyorum” dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet'i İzmit Belediye başkanlığında görmenin kendileri için büyük mutluluk olduğuna dikkat çeken eski milletvekillerinden Hurşit Güneş, “İzmit'te Cumhuriyet Halk Partisi bir başlangıç yaptı ama daha bitirmedi. 2024'te bunun tamamlanmasını bekliyoruz. Önümüzde 2024 var. 2024'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni de almak istiyoruz ve de alacağız. Toplum buna hazır. Kocaeli'nin daha iyi hizmetlere ihtiyacı var. Partimiz ve partililerimiz hazır. İzmit'te yapılabileceğini gösterdik ve Kocaeli'nde de yapılabileceğini göstereceğiz. Fatma Hanımın önünde zorlu bir görev var. Kendisine güveniyor ve başarılı olacağına da inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de ziyaretler için Tarhan ve Güneş'e teşekkür ederek, “Siyasi büyüğümüz Hurşit Güneş'in her zaman olduğu gibi seçim kampanyasında da ciddi bir desteğini gördüm, kendisine teşekkür ediyorum. TBMM'de birlikte görev yaptığım Tahsin Tarhan'a de teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde seçim kampanyamıza da ciddi destek verdi. Birlikte çalıştık ve birlikte başardık. Bu desteğe ve güvene layık olacağız. İzmit'te güzel işler başaracağız” dedi.