Başkan Hürriyet'e sanata katkı ödülü

Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreninde Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreni İstanbul'da Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e, Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü takdim edildi. Başkan Hürriyet, sanatın ve sanatçının destekçisi olduklarını vurgulayarak, tiyatro çalışmalarına emek veren herkese teşekkür etti. Törende konuşma yapan Başkan Hürriyet, "Biz bir ilçe belediyesiyiz. Kocaeli ölçeğinde sanata giden damarları açmak üzere geldiğimizden bu yana sanatın her alanında; tiyatroda, müzikte, resimde her alanda kaynaklarımızı sanata yatırarak öncü olmaya çalışıyoruz. Bu oyuna emek ve katkı veren yazar, yönetmen, oyuncular başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.