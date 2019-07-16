Başkan Hürriyet'in müjdesini verdiği kurban pazarında ön kayıtlar başlıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Kurban Bayramı için müjdesini verdiği Modern Hayvan Pazarı'nın ön kayıtları başlıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Kurban Pazarındaki satış yerleri için indirim yapılacağı ve tesis içerisindeki yatakhanelerden de ücretsiz olarak faydalanabileceği yönünde açıklamalarda bulunup müjde verdiği İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda ön kayıtlar başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında ki satış yerleri için yapılan fiyat indirimiyle, hayvan satıcıları satış yerleri için 2017'de ödenen rakamlardan da daha ucuza yer kiralayabilecek. Bu kapsamda, kapalı alanda padok 6 bin tl, dışarıda demirli padok 5 bin tl, kendi çadırını kuran 4 bin 500 tl, ranza tahsis ücreti ücretsiz olarak belirlendi.

Satıcıların hayvan pazarı için 17 Çarşamba ve 18 Temmuz Perşembe günleri arasında Zabıta Müdürlüğü'ne ön kayıt yaptırabileceklerini belirten yetkililer, ön kayıt sonrası 19 Temmuz Cuma günü ise yer tahsisi yapılacağına vurgu yaptı. Öte yandan yetkililer, “2018 yılında meclis tarafından onaylanan, 2019 tarife cetvelinde yer alan kurbanlık satış alanlarına ait ücretlerin tespitinde 4 bin 500 - 10 bin tl arasında ücret alınır ibaresi bulunduğundan kendi çadır alanlarını kuran vatandaşlar için kurbanlık satış alanlarının fiyatlandırmasında 4 bin 500 tl'nin altında fiyat tespiti yapılamamaktadır” diyerek vatandaşları bilgilendirdiler.