Başkan Hürriyet'ten 1991-92 şampiyonlarına anlamlı hediye

İzmit Belediyesi, Kocaelispor forması ile şampiyonluk yaşayan efsane isimler arasında yer alan Kadir Sünnetçiler ve Şerif Hasanoğlu'na hediye seti gönderdi.

Başkan Hürriyet, Kocaelispor ambleminin yer aldığı ‘Gülümse İzmit Şampiyonuz' yazılı atkı, forma, maske, anahtarlık ve şapkadan oluşan hediye setini, takımla birlikte şampiyonluk yaşayan isimlere göndermeye devam ediyor. Şampiyonluk hediyeleri, yaşamını İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürdüren Şerif Hasanoğlu'na ulaştı. 1991-92 yılının şampiyon kadrosunda sol bek olarak görev yapan Hasanoğlu, kendisini hatırlayan Başkan Hürriyet'e teşekkür edip, tüm Kocaelispor camiasına selam söyledi. Başkan Hürriyet'in anlamlı hediyelerini, yine 1991-92 sezonunda elde edilen şampiyonlukta takımın kadrosunda yer alan ‘Koeman Kadir' lakaplı Kadir Sünnetçiler de aldı.

Edirne'de yaşayan Koeman Kadir, “Bizlere o günlerde yaşadıklarımızı tekrar hissettiren İzmit Belediyesi ve Fatma Başkan'a çok teşekkür ederim. Kocaeli'nin ve Kocaelispor'un kalbimde her zaman ayrı bir yeri olacak” dedi.