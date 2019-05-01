Başkan Hürriyet'ten Ankara temasları

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl ve ilçe, İYİ Parti il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur, partilerin il ve ilçe yöneticileriyle İzmit Belediye Meclisi üyelerinin yer aldığı ilk ziyaret İYİ Parti'ye oldu. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hürriyet başkanlığındaki heyet, Meral Akşener, pişmaniye ile el halısı hediye ettiler. Meral Akşener, Başkan Hürriyet'i tebrik edip belediye başkanlığı görevinde başarı dileyerek İzmitlilere selamlarını iletti.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit heyeti daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiler. İzmit heyeti ziyarette CHP Genel Başkanına da pişmaniye ve bir tablo verdiler.

Oldukça samimi bir havada gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve beraberindekiler, Kılıçdaroğlu'ndan sonra Anıtkabir'i de ziyaret ettiler. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulunan Hürriyet, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.