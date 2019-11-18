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Başkan Hürriyet'ten Erasmusplus projesine destek

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 75.

Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ev sahipliğinde Avrupa Birliği ErasmusPlus projesi kapsamında 5 ülkeden 15 öğretmeni belediyede ağırladı.


Avrupa Birliği tarafından eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra, spor alanını da kapsayan projelerin desteklendiği Avrupa Birliği projesi olan ErasmusPlus kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ev sahipliğinde 5 ülkeden 15 öğretmeni İzmit Belediyesi'nde ağırladı. Ziyarette 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Tamer Terzi, ErasmusPlus projesi koordinatörleri Murat Atalay, Hanife Yolcu ve Şadiye Aydın hazır bulundu.


Başkan Hürriyet'i ziyaret eden öğretmenler ErasmusPlus projesinin kişilerin yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarını arttırılması amaçlandığını ifade ettiler. Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak uluslararası projeleri önemsiyoruz. İzmit'in ve Kocaeli'nin tüm dünyada tanınması bizim için çok önemli. Şehrimizde uluslararası projelerin geliştirilmesi noktasında İzmit Belediyesi olarak çalışmalarımız var. Projeniz bizim için çok değerli, çalışmalarınız için sizleri kutluyorum” dedi.

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