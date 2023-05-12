Başkan Hürriyet'ten kadınlara: "Ayaklarınız üzerinde kararlılıkla durabilmeniz için her zaman yanınızdayım"

Başkan Hürriyet, "Üretebilmeniz ve kendi ayaklarınız üzerinde kararlılıkla durabilmeniz için her zaman yanınızdayım. Cesur kadınlara selam olsun" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 14 Mayıs Anneler Günü öncesinde İzmit Meslek Edindirme Kurslarının (İZMEK) eğitmenleri ve kursiyerleriyle buluştu. Bin 200 kadının bir araya geldiği programa Başkan Hürriyet'in yanı sıra, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP Kocaeli Milletvekili adayları Tülin Keçeci Güngör, Belkıza İlter ve Berna Çetin, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayları Pelin Coştur Filiz, Gökçe Nesli Kondu Çağlayan, Seda Büyükkara ve Güzin Aşkın Alparslan Atalı katıldı.

"Cesur kadınlara selam olsun"

Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Baharın kendisi sizsiniz, muhteşemsiniz. Bu kadar güzel ve pozitif bir kadını bir arada görmek çok kıymetli. İZMEK'lerimizde üreten kadınları gerçekten çok önemsiyoruz. 14 Mayıs seçime denk geldiği için bugün bir araya gelmek istedik. Bu güzel kadınlarla bir şenlik yapalım, Anneler Günü'nü birlikte kutlayalım dedik. Bir kadın ve bir anne olarak söylüyorum. Annelik duyguları çok kutsal ve kıymetli. Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren şefkatiyle, sevgisiyle, merhametiyle bizleri kucaklayan, hayatını evlatlarına adayan, her anımızda yanımızda olan ve hakkı hiç ödenmeyecek olan annelerimizin bu özel günü kutlu olsun. Birbirimize değer verebilmek, yan yana olabilmek, derdimiz olduğunda birbirimizden yarım isteyebilmek gerçekten çok kıymetli. Üretebilmeniz ve kendi ayaklarınız üzerinde kararlılıkla durabilmeniz için her zaman yanınızdayım. Cesur kadınlara selam olsun. Alınlarından öpüyorum. Biz de sizlerin emekleriyle, üretmesiyle daha da güçlüyüz. İzmit Belediyesi olarak kadın çalışanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek, toplumda saygınlığını artırmak ve maruz kalınan aile içi şiddeti azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplu iş sözleşmemizde maddeler koyuyoruz. Anne Taksi gibi uygulamalarla ihtiyaç duyan annelerimizin doğum yaptıkları andan itibaren ücretsiz bir şekilde yanında oluyoruz. Kadın Girişimciler Merkezi'nde kadınlara maddi destek sağlıyoruz" dedi.

"Her zaman yanlarındayız"

Anneler kadar çocukları da desteklediklerini ifade eden Hürriyet, "Annelerin çocuklarının da yaşam alanlarını açmış olduğumuz Çınar Çocuk Evleri ve şehir kütüphaneleriyle destekliyoruz. Bir annenin asıl gayesinin çocuğuna kılavuz olabilmek, ona hayatta nasıl yol alması gerektiğini öğretilmek olduğunu bilerek annelerin bilinçli ebeveynler olabilmesi için çok çeşitli etkinlikler ve hizmetler sunuyoruz. İnsan olmanın en kutsal sorumluluğunu üstlenen annelerimizin mutlu olmasının, geleceğe güvenle bakan özgüvenli nesiller yetiştirmesini sağlayacağını biliyoruz. Bu anlamda biz de kadınların güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde kararlılıkla durabilmesi, üretmesi, özgürlüğünü kazanması için her zaman yanlarındayız. Bir kadın olarak bütün ekip arkadaşlarımla birlikte her zaman siyaset üstü bir anlayışla destekçinizim" ifadelerini kullandı.