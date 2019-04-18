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Başkan Hürriyet'ten kandil mesajı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Berat Kandili sebebiyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Hürriyet, mesajında Berat Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni etti. Kandillerin toplumumuz da önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Hürriyet, "Berat Kandil'inin her türlü istismar ve sömürüden uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış, mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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