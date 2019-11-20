İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor taraftarına çağrı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor taraftarlarını “Kocaelisporumuz’un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor taraftarlarını “Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. Ya siz” paylaşımı ile maça davet etti.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un 24 Kasım'da Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı tarihi maç öncesi taraftara çağrıda bulundu. Hürriyet, şehrin dört bir yanındaki billboardlardan yaptığı çağrıda, “Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. Ya siz” diyerek tüm halkı Kocaelispor için büyük önem taşıyan maça davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.