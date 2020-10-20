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Başkan Hürriyet'ten muhtarlara pastalı kutlama

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, makamında ağırladığı muhtarların gününü pasta keserek kutladı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1829'dan günümüze 191 yıllık bir geçmişe sahip olan Muhtarlar Günü kapsamında İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Muhtarlar Günü nedeniyle Başkan Kadir Kızıl ve yönetim kurulu üyeleri kendileri için hazırlanan pastayı keserken, Başkan Hürriyet muhtarlar adına Kadir Kızıl'a, Atatürk portresi hediye etti. Başkan Hürriyet, muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, devlet ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarların yerel hizmetlerin lokomotifleri olduğunu söyledi.


Hürriyet, mahallelerin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen muhtarlara emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

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