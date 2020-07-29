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Başkan Hürriyet'ten personele Kocaelispor sürprizi

Kocaelispor’a olan tutkusu ile bilinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyede çalışan tüm personele Kocaelispor ürünlerinin bulunduğu hediye paketi dağıttı.

Kocaelispor'a olan tutkusu ile bilinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyede çalışan tüm personele Kocaelispor ürünlerinin bulunduğu hediye paketi dağıttı.


Kocaelispor'un şampiyon olmasının ardından şehirde yeşil-siyah renklerin rüzgarı esmeye devam ediyor. Koyu bir Kocaelispor taraftarı olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, özel olarak hazırlanan Kocaelispor ürünlerini belediye personeline hediye etti. Kocaelispor anahtarlığı ve maskesinin yanında, araçlara asılmak için özel olarak yaptırılan Kocaelispor atkısının bulunduğu set, İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından tüm personele dağıtıldı. Sürpriz hediyeleri sevinçle karşılaşan personel, günün anısına hediyelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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