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Başkan Hürriyet'ten sağlık çalışanlarına sosyal konut müjdesi

İzmit’te yapılacak olan depreme dayanıklı sosyal konut projesi İzmit Çınar Evler için gerçekleşen basın toplantısının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sağlık çalışanlarına önemli bir müjde verdi.

İzmit'te yapılacak olan depreme dayanıklı sosyal konut projesi İzmit Çınar Evler için gerçekleşen basın toplantısının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sağlık çalışanlarına önemli bir müjde verdi.


İzmit Arızlı mevkiinde yapılacak depreme dayanıklı sosyal konut projesinde sağlık çalışanları için önemli bir müjde verildi. 143 konutluk İzmit Çınar Evler projesinin açıklanmasının ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemi sürecinde canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarının öncelik hakkı olacağını açıkladı. Konu hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, “Özellikle pandemi sürecinde dezavantajlı grup ile beraber sağlıkçılar çok önemli. Onlara bir nebze de olsa moral vermek adına, ricamız olmuştu. Bu projemizde sağlık çalışanlarına öncelik tanıyacağız. Teknik detaylar zamanla açıklanacak” dedi.

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