İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Hürriyet'ten şampiyona ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av.

Fatma Kaplan Hürriyet, Dünya Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonasında ülkemize ilk kez altın madalya kazandıran Talha Ahmet Erdem'i tebrik etti.


Başkan Hürriyet, Down Cafe'yi ziyaret ederek, hem kafede çalışanların 3 Aralık Dünya Engelliler günü kutladı. Dünya Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonasında ülkemize ilk kez altın madalya kazandıran Talha Ahmet Erdem'i tebrik eden Başkan Hürriyet, “Ahmet'in bu azmi ve başarısı inanıyorum ki tüm engelli kardeşlerimize örnek olacak. Ahmet'in bu başarısı sayesinde inşallah daha çok şampiyonlar çıkacak” dedi.


Günaydın şampiyon


Ahmet'i “Günaydın Şampiyon” diyerek selamlayan Başkan Hürriyet, “Sen ne kadar güzel bir başarı elde ettin öyle. Kutluyorum seni. Bizi gururlandırdın. İzmit adına Kocaeli adına sana çok teşekkür ediyorum. Başarıların daim olsun. Daha güzel başarılar elde edeceğine de eminim” şeklinde konuştu. Başkan Hürriyet Ahmet'e “As Yap Şampiyon Olucaz B'oolum” yazılı atkı ve birlikte pasta yaparken çektirdikleri fotoğrafı hediye etti.


Ahmet'in başarısı tüm engellilere umut olacak


3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Ahmet'in bu başarısının tüm engellilere umut olacağına inandıklarını belirten Başkan Hürriyet, “Ahmet'in bu azmi ve başarısı inanıyorum ki tüm engelli kardeşlerimize örnek olacak. Ahmet'in bu başarısı sayesinde inşallah daha çok şampiyonlar çıkacak” diyerek Talha Ahmet Erdem'in ailesini de tebrik etti. Ayrıca Başkan Hürriyet, Şampiyon Ahmet'in yanı sıra Down Cafe'de çalışan diğer personellere de Kocaelispor atkısı hediye ederek pasta kesip birlikte fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.