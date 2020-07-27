Başkan Hürriyet'ten sanata ve sanatçıya tam destek

Sanata ve gençlere desteğini sürdüren İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in girişimiyle ‘İzmit Kent Tiyatrosu' ücretsiz eğitim kursu başladı. Özel yetenek sınavına hazırlanan öğrenciler, kursta ücretsiz eğitim alarak özel yetenek sınavına hazırlanıyor. Diksiyon eğitiminden sahne hazırlığına, genel kültür, dans, ses ve şan eğitimi gibi birçok bölümde alanında uzman eğitmenlerle ders gören öğrenciler yeteneklerini geliştiriyor.

Öğrenciler, kendilerine sağlanan imkan için Başkan Hürriyet'e teşekkür ettiler.