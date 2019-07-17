Başkan Hürriyet'ten yeni evli çiftlere Kocaelispor hediyesi

İzmit'te nikah sonrası çiftlere kalp şeklinde yastık ve Kocaelispor logolu anahtarlık hediye verilecek.

İzmit Belediyesi, hayatlarını birleştiren çiftlere nikah cüzdanının yanı sıra kalp şeklinde Kocaelispor yastığı ve Kocaelispor logolu anahtarlık hediye edecek. Üzerinde ‘Sen yeşilsin ben siyah, aşkımız ölene kadar' yazılı yastıklarla ve Kocaelispor logolu anahtarlıklarla çiftlerin mutlu günleri hediyelendirilecek. Kalp şeklindeki Kocaelispor yastıklarının hediye edilmesiyle ilgili konuşan başkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Daha önceki nikahlarımızda olduğu gibi Türk Bayrağı ve saat kulesi hediyelerimiz devam edecek. Aynı zamanda Kocaelispor temalı kalp yastıklarımızı ve Kocaelispor logolu anahtarlıklarımızı da hediye etmeye başlayacağız. Çiftlerimizin birbirine olan aşkını Kocaelispor aşkıyla birleştireceğiz. Çünkü Kocaelispor aşkı bu kentte gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin kalbinde yer edinmiştir” dedi.