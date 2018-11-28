Başkan Karaosmanoğlu Aile Okulu'nda tavsiyeler verdi

Aile Okulu'nun 9'uncu dönem son dersinde kursiyerleri yalnız bırakmayan Başkan Karaosmanoğlu derse katıldı, tavsiyeler verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından projelendirilen Aile Okulu'nun 9'uncu dönemi, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun katıldığı son dersle tamamlandı. Kursiyerlere altın değerinde tavsiyelerde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, “Hayata her zaman olumlu tarafından bakın. Asla öfke ve hırsa mağlup düşmeyin. Sıkıldığınız anlarda doğaya gidin, spor yapın, dua edin. Çünkü ailenin temel taşı huzurdur. Kadın erkekten bir adım öndedir. Bunu ben değil sevgili peygamberimiz söylüyor. Peygamber efendimize (s.a.v) ‘En çok kime iyilik etmeliyiz' diye soranlara, üç kez üst üste ‘Annenize' cevabını veriyor. ‘Dördüncü olarak kime iyilik edelim' sorusuna ise ‘babanıza' yanıtını veriyor. Kadın, her şeyden önce annemizdir. Anne ise evin direği, huzuru, ışık kaynağıdır. Kadının, bedenen, moral ve bilgi olarak güçlü olması gerekir ki, o yuva ve ülke güçlü olsun” dedi.

Aile Okulu'nun 9'uncu Dönemi, İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan'ın Medya ve Aile konusunda verdiği son dersle tamamlandı. İzmit Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen son dersin ardından bu yıl Aile Okulu'ndan mezun olan 490 kursiyer için temsili sertifika töreni düzenlendi. Törende diğer arkadaşlarını temsilen 15 KOMEK kursiyerine sertifikaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından verildi.