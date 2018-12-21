Başkan Karaosmanoğlu, ‘'Hepimizin spora ihtiyacı var''

Kocaeli'de, Beden Eğitimi Öğretmenleri toplantısı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından daha önce İzmit'te düzenlenen Beden Eğitimi Öğretmenleri toplantısı Gebze bölgesinde görev yapan öğretmenlerle gerçekleşti. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve çok sayıda davetli öğretmen katıldı. Kocaeli Anne Şehir ve Gençlik Spor Müdürlüğü projelerinin tanıtıldığı toplantıda Başkan Karaosmanoğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Sporu ve sporcuyu sevdiklerini ifade eden Karaosmanoğlu, öncü ve model olmanın önemine dikkat çekti.

Sağlık sorunlarının temelinde sporsuz bir hayat olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “2 milyon nüfusumuz var, ciddi anlamda sağlık sorunlarımız var. Beden sağlığımız gün geçtikçe artıyor. Ruh sağlığımızda iyi değil. Mutlu değiliz, işte bunun çözümü hastanelerde değil, bunun doktorları beden eğitimi öğretmenleridir. Spor insan sağlığını düzene sokuyor. Kötü alışkanlıklar ortadan kalkıyor. Uyuşturucu oranını spor azaltacaktır. Bir çocuğun elinden tutup onu spora alıştırmak çok değerli bir fiildir. Ortak bir derdimiz var. Bir sistem oluşturacaksak bunun önemli bir ayağı sizsiniz. Sadece beden eğitimi meselesi değildir, çocukların ruh sağlığına yönelik de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hepimizin spora ihtiyacı var. Hastanelere olan ihtiyaç sporla azalacaktır. Ne olursa olsun gençlerimizi bir şekilde spor faaliyetleriyle buluşturmamız gerekiyor'' dedi.

İyi ahlak sahibi olmak için sporu hayatımızın merkezine yerleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Geleceğin büyüklerini sizler hayata hazırlayacaksınız. Yaptığımız en güzel işlerin başında kalıcı spor alanları geliyor. Gençlik kamplarımızla spora yatırım yapıyoruz. Elimizden gelen her imkanı gençlerimiz için seferber etmeye hazırız. Moral ve motivasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Dinginliğe ihtiyacımız var. 60 bin kadın kardeşimiz haftada üç gün düzenli bir şekilde spor yapıyor. İnsanımız yaşadığının farkında olsun. Sporla pek çok kötülüğün önüne geçiyoruz, geçmeye de devem edeceğiz. Spor iyiye yönlendirir, beraber yürüyelim. Hayallerimizi ve düşüncelerimizi beraber yayalım” diye konuştu.