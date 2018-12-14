Başkan Karaosmanoğlu KO-MEK kursiyerlerini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KO-MEK kurs merkezlerini ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geliyor. Mevlana, Mehmet Ali Paşa, Tepeköy ve Yenişehir KO-MEK Kurs Merkezleri'ne giden Başkan Karaosmanoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti İzmit Belediye Başkan aday adayı Zekeriya Özak eşlik etti. Başkan Karaosmanoğlu ziyareti sırasında kurs merkezlerindeki yabancılar için Türkçe, Kur'an-ı Kerim, kuaförlük, yaş pasta yapımı, nevresim takımları dikimi ve filografi tekniği sınıflarına konuk oldu. Kendilerinden bir istekleri bulunup bulunmadığını soran Karaosmanoğluna kursiyerler, “Allah sizden razı olsun. KO-MEK bizim ikinci evimiz oldu” dediler.

Başkan Karaosmanoğlu, sohbet sırasında KO-MEK'in vatandaşlar üzerindeki olumlu etkileri konusuna değindi. Kurslara katılan birçok insanın derdini, üzüntüsünü hatta hastalığını unuttuğunu anlatan Başkan Karaosmanoğlu, “Birçok kursiyerimizle sohbetimde görüyorum ki, KO-MEK vatandaşlarımıza adeta ilaç gibi gelmiş. Eğitim almak için geldiği yerde sevgi, ilgi ve dayanışma görmüş. Bazısı göz yaşını buradaki arkadaşlarıyla silmiş, hayata bağlanmış. Bu güzellikleri duymak da bize mutluluk veriyor. Bu nedenle KO-MEK bu kentin halk üniversitesidir” diye konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu, ziyareti sırasında kursiyerlerin ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini inceledi. Kursiyerleri ve onları yetiştiren usta öğreticilerini kutlayan Başkan Karaosmanoğlu, geleneksel KO-MEK sergisinin bu yıl da son derece başarılı olacağını söyledi.